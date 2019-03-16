16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ersun Yanal'la pes etmiyor

Fenerbahçe Yanal'la pes etmiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

, teknik direktör yönetiminde bu sezon Spor Toto 'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin başına ligin 16. haftasında geçen Yanal, 'yle ligde çıktığı son 6 karşılaşmada yenik duruma düştü. Bu 6 maçın 4'ünü kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise karşısında yaptı. Maçın 73. dakikasında geriye düşen sarı-lacivertliler, son 17 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

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Kadıköy'de 3 maçta geriye düştü

Fenerbahçe, yönetiminde 'de çıktığı son 3 lig maçında da geriye düştü.

Sarı-lacivertliler, sahasında ve Demir Grup Sivasspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

Ülker Stadı'nda karşısında da 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik skor ve 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Kadıköy'de bu sezon çıktığı diğer iki lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, Evkur 'u ise 3-2 yendi.

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Beşiktaş maçında önemli geri dönüş

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la en önemli geri dönüşünü deplasmanında gerçekleştirdi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

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Başakşehir ve Kayserispor maçlarını çeviremedi

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde 'de geriye düştüğü maçlarda lider ve İstikbal Mobilya 'a kaybetti.

Fenerbahçe, ligin 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i bulmasına rağmen son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 21. haftada ise İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında son dakikalarda 1-0 geriye düşmüş ve mücadele bu skorla sona ermişti.

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