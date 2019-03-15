15 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe geri döndü ama taraftar isyanda!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip mücadeleden galip ayrılsa da Fenerbahçe taraftarlarının büyük çoğunluğu maç sonrası sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. İşte karşılaşmanın sosyal medyadaki yankıları...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 23:16 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 23:33
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