16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet seride öne geçti

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında , deplasmanda 'yi 3-0 yenerek 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, 28 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Bu maçı kazanırsa yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma belirleyecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Aylin Turnaoğlu

THY: İpek Ercan, İrem Cor, Enright, Zent, Havlickova, Şeyma Ercan (Jelena, Rahimova)

: Fatma Yıldırım, Dündar, Antonijevic, Bricio, Guidetti, Vargas (Polen Unver, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 26-28

Süre: 85 dakika (26, 26, 33)


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir transfer daha! Yanal onay verdi G.Saray'dan F.Bahçe'ye bir transfer daha! Yanal onay verdi
Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise... Comolli dönemi sona eriyor! Sebebi ise...
Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör