16 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mehmet Topal 2 hafta yok

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019

'in 26. haftasında oynanan Demir Grup maçında sakatlanan , en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

'de Demir Grup maçının 54. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen 'dan kötü haber geldi.

Sol arka adelesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun Milli Takım aday kadrosundan çıkarılması bekleniyor.

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