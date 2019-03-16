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Fenerbahçe'de Mehmet Topal 2 hafta yok
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 16.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Mehmet Topal, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının 54. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.
Sol arka adelesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun Milli Takım aday kadrosundan çıkarılması bekleniyor.
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