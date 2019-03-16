16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından her iki tek teknik heyetin verdiği demeçleri sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 00:11
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Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

SİVASSPOR CEPHESİ

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

"Öne geçtikleri karşılaşmada yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını ifade eden Ersel Uzğur, "Sivasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik."

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Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

"Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim adımıza hakemin yönetimi çok kötüydü. Bizim adımıza üzücü. Hakemin oluşturduğu faulden sonra gol yedik. Sivasspor böyle oynadığı ve mücadele ettiği sürece daha iyi yerlere gelecektir."

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Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

"Ben kendi adıma oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından

"HİÇBİR OYUNCUMUZU KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Kone'nin antrenman eksiği olduğunu belirten Uzğur, "Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2'sine katıldı."

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