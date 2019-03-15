15 Mart 2019, Cuma
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. AVAR görevini ise Abdülkadir Bitigen üstlenecek.
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
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