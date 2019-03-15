15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Serkan Tokat

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

'nin, 'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu. görevini ise Abdülkadir Bitigen üstlenecek.

'nin, 'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde olarak da yer alacak.
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