15 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Kasımpaşa'nın rakibi Akhisarspor

Kasımpaşa'nın rakibi Akhisarspor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

, Spor Toto 'in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

, Spor Toto 'in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 26. haftaya 31 puanla 12. sırada girdi.

Akhisarspor ise 21 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.

Tarkan Serbest cezalı

Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Serbest cezası nedeniyle Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 4. sarı kartını 25. haftadaki müsabakasında gören Tarkan, Akhisarspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Lacivert-beyazlı ekipte, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Stipe Perica ile Loret Sadiku, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında oynayamayacak.

Son 8 maçta kazanamadı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında galibiyet alamadı.

Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayarak devre arasına lider 'den 6 puan geride giren lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarında büyük bir düşüş yaşadı.

Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Devre arasına averajla 4. sırada giren teknik direktör 'nin öğrencileri, 25. hafta sonunda 31 puanla 12. sıraya geriledi.

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

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