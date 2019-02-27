27 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hasan Ali'den olay açıklama! "Karius'a kızmayın!"

Hasan Ali'den olay açıklama! Karius'a kızmayın!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

'in 23. haftasında oynanan - derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşüne imza atan golün sahibi , attığı şut ve yaşananlar ile ilgili konuştu.

'in 23. haftasında karşılaşan iki devin maçı nefesleri kesti. ilk yarıda 3-0'ı yakaladı, ancak ikinci yarıda gösterdiği inanılmaz performansla skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'nin maçtaki 3. golü de yıllarca unutulmayacak cinstendi. , yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gole imza attı.

Milli sol bek, bu gol ile ilgili Sabah'a özel açıklamalar yaptı;

"Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta. Ancak sonradan televizyondan izlediğimde 'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım. Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu. 'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu."

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NORMALDE OYNAMAZDIM

Attığı gol sonrasında sevinirken biraz tepkili gözüken Hasan yaptığı hareketle ilgili ise şunları söyledi;

"Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı. Sakattım ve normalde bu ayakla maça çıkmazdım ama Beşiktaş derbisinde oynamak istedim. Gol de ayrı mutluluk oldu."

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