Hasan Ali'den olay açıklama! "Karius'a kızmayın!"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşüne imza atan golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, attığı şut ve yaşananlar ile ilgili konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşan iki devin maçı nefesleri kesti. Beşiktaş ilk yarıda 3-0'ı yakaladı, ancak Fenerbahçe ikinci yarıda gösterdiği inanılmaz performansla skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'nin maçtaki 3. golü de yıllarca unutulmayacak cinstendi. Hasan Ali Kaldırım, yaklaşık 30 metreden inanılmaz bir gole imza attı.

Milli sol bek, bu gol ile ilgili Sabah'a özel açıklamalar yaptı;

"Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta. Ancak sonradan televizyondan izlediğimde Karius'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım. Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu. Kadıköy'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu."

NORMALDE OYNAMAZDIM



Attığı gol sonrasında sevinirken biraz tepkili gözüken Hasan yaptığı hareketle ilgili ise şunları söyledi;

"Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı. Sakattım ve normalde bu ayakla maça çıkmazdım ama Beşiktaş derbisinde oynamak istedim. Gol de ayrı mutluluk oldu."