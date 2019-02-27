27 Şubat 2019, Çarşamba
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"Fenerbahçe ile şaka olmaz"
Giriş Tarihi: 27.02.2019
Vodafone Park’ta önceki gece 3-0’a rağmen takımlarına büyük destek veren Fenerbahçe taraftarlarının ezeli rakiplerine mesajı netti.
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü Galatasaray maçında olduğu gibi Beşiktaş'la da sahadan beraberlikle ayrıldı, sosyal medya yıkıldı. F.Bahçe'nin yenik durumda olduğu her iki maçta da rakip taraftarlar, "Kümeye" tezahüratı yaparken, sarı-lacivertliler, pes etmediği bu derbilerde müthiş bir geri dönüşe imza attı. 12. adam da sosyal medyada, "Fenerbahçe ile şaka olmaz", "Biz bitti demeden bitmez" sözleriyle Galatasaray ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
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