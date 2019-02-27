27 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Fenerbahçe ile şaka olmaz"

Fenerbahçe ile şaka olmaz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Vodafone Park’ta önceki gece 3-0’a rağmen takımlarına büyük destek veren taraftarlarının ezeli rakiplerine mesajı netti.

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçında olduğu gibi 'la da sahadan beraberlikle ayrıldı, yıkıldı. F.Bahçe'nin yenik durumda olduğu her iki maçta da rakip taraftarlar, "Kümeye" tezahüratı yaparken, sarı-lacivertliler, pes etmediği bu derbilerde müthiş bir geri dönüşe imza attı. 12. adam da sosyal medyada, " ile şaka olmaz", "Biz bitti demeden bitmez" sözleriyle Galatasaray ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

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