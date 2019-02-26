Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası caps patlaması

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Adeta nefesleri kesen bir karşılaşmaya sahne olan tarihi derbi 3-3 sona erdi. Yankıları hala süren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası capsler de patladı.