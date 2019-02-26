26 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası caps patlaması
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Adeta nefesleri kesen bir karşılaşmaya sahne olan tarihi derbi 3-3 sona erdi. Yankıları hala süren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası capsler de patladı.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 13:43
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