01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2019

'in 24'üncü haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 'nde kampa girdi.

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