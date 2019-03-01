01 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Giriş Tarihi: 01.03.2019
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı