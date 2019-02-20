Zenit - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rus temsilcisi Zenit' konuk olacak. Son 16 turuna çıkabilmek için iki ekibin kıran kırana mücadele edeceği zorlu maç ne zaman, saat kaçta CANLI yayınlanacak? İşte merakla beklenen Zenit - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm merak edilen soruların cevabı...

Sarı lacivertli taraftarlar Zenit - Fenerbahçe maçını merakla beklemeye başladı...

UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

ZENIT'İN MUHTEMEL 11'İ:

Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba