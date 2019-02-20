20 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Zenit - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

, son 32 turu rövanş maçında Rus temsilcisi ' konuk olacak. Son 16 turuna çıkabilmek için iki ekibin kıran kırana mücadele edeceği zorlu maç ne zaman, saat kaçta CANLI yayınlanacak? İşte merakla beklenen Zenit - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm merak edilen soruların cevabı...

Sarı lacivertli taraftarlar - maçını merakla beklemeye başladı...

'nde emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında galibiyet ya da beraberlik alması halinde bir üst tura yükselecek.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçenin Zenit kadrosu belli oldu FENERBAHÇE'NİN ZENİT KADROSU BELLİ OLDU

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, , , Nabil Dirar, Miha Zajc, , Ferdi Kadıoğlu ve , UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Ersun Yanal Fenerbahçenin Zenit 11ini belirledi! ERSUN YANAL FENERBAHÇE'NİN ZENİT 11'İNİ BELİRLEDİ!

ZENIT'İN MUHTEMEL 11'İ:

Lunev, Rakitskyi, Anyukov, Ivanovic, Nabiullin, Hernani, Smolnikov, Mak, Marchisio, Driussi, Dzyuba

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