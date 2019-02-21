21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 20:27
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

ZENIT'İN 11'i

LUNEV

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

SMOLNİKOV

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

IVANOVİC

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

RAKİTSKY

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

ANYUKOV

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