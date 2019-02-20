Zenit maçı öncesi Fenerbahçe'ye sis engeli

Zenit'le oynayacağı maç için Rusya'ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe'de yolculuk tatsız başladı. Sis nedeniyle sarı lacivertlilerin uçağı henüz kalkmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda karşılaşacak.

Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.

Zenit'in basın toplantısı ise, saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.

Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak.