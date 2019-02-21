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Fenerbahçe'ye turu getirecek ismi açıkladı! Zenit...
Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rus temsilcisi Zenit'e konuk olacak. Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, ilk maçı kendi sahasında 1-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimizin rövanş öncesi artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. İşte Bülent Timurlenk'in yazısı...
Giriş Tarihi: 21.02.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 18:00
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