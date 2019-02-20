20 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

'in 23. haftasında 'ta oynanacak - derbisinin biletleri satışa sunuldu.

'in 23. haftasında ile , 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de 'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, derbinin bilet fiyatlarının 165 TL ile 1100 TL arasında olduğu duyuruldu.

Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori: 450 TL
2. Kategori: 425 TL
3. Kategori: 385 TL
4. Kategori: 350 TL
5. Kategori: 330 TL
6. Kategori: 295 TL
7. Kategori: 175 TL
8. Kategori: 165 TL
VIP: 900 TL
1903 A-E: 900 TL
1903 B-D: 1000 TL
1903 C: 1100 TL

YORUMLAR

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d35 d35

abi istanbulda olsaydım giderdim maça fb yi desteklerdim fenerbahçeli olduğum için ama biletler çok pahallı

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cevapla 20.02.2019 16:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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