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İşte Rusya'da son durum! Hava nasıl olacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu'nda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zenit'e konuk olacak. Sert hava koşullarının yaşanmasıyla ilgili çekinceler mücadele öncesi gelen hava durumu haberleriyle ortadan kayboldu. Karşılaşma ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
21.02.2019

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