İşte Rusya'da son durum! Hava nasıl olacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu'nda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Zenit'e konuk olacak. Sert hava koşullarının yaşanmasıyla ilgili çekinceler mücadele öncesi gelen hava durumu haberleriyle ortadan kayboldu. Karşılaşma ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.