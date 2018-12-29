29 Aralık 2018, Cumartesi
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'Kaboul' ederim
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Watford ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Younes Kaboul'un Damien Comolli'ye, "İsterseniz Fenerbahçe'ye gelirim" mesajı gönderdiği belirtildi.
32 yaşındaki Fransız stoper, Comolli'nin keşfi olarak biliniyor. Tottenham, Portsmouth ve Sunderland kariyeri olan 1.92'lik Kaboul için tek endişe geçirdiği sakatlıklar. Watfordlular, "O takımda mıydı?" diye dalga geçti.
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