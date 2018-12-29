29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

'Kaboul' ederim

Kaboul ederim
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Watford ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Younes 'un Damien 'ye, "İsterseniz 'ye gelirim" mesajı gönderdiği belirtildi.

32 yaşındaki Fransız stoper, 'nin keşfi olarak biliniyor. Tottenham, Portsmouth ve Sunderland kariyeri olan 1.92'lik için tek endişe geçirdiği sakatlıklar. Watfordlular, "O takımda mıydı?" diye dalga geçti.
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