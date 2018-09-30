Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve bir an önce toparlanmak isteyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile iyi bir başlangıç hedefleyen Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile ligde 7. hafta heyecanı devam edecek. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabı aspor.com.tr'de...

Büyük umutlarla başladığı sezonda geride kalan 6 haftada işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi. Sarı-Lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun ve talebelerinin artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Sarı Kanaryalar deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı istiyor. Fenerbahçe bundan sonra liderle arasındaki farkı kapatmak için mücadele verecek.



İLK 11'LER



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Mehmet, Orhan, Boldrin, Brabec, Saadane, Ali, Musa, Umar, Samudio, Vedat Muriqi



FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani







İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

SARI LACİVERTLİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Fenerbahçe taraftarları Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 800 dolayında sarı lacivertli taraftar kendilerine ayrılan tribünde karşılaşmayı izledi. Taraftarlar takımlarını destekledi.

OKAN BURUK'UN İLK MAÇI

Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Okan Buruk, takımın başında ilk kez Süper Ligde sahaya çıktı. Buruk karşılaşma öncesİ Fenerbahçe'de teknik direktör Phılıp Cocu ile bir araya geldi, başarılar diledi.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'un tecrübeli oyuncusu Marvane Saadane, teknik direktör İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alırken teknik direktör Okan Buruk ile görev yeri stoper mevkii oldu. Sakatlığı bulunan Musa Çağıran' da 3 haftalık aranın ardından sahalara geri döndü, ilk 11'de yer aldı. Kart cezalısı olan Matic Fink'in yerine teknik direktör Okan Buruk, sol bekte Mehmet Uslu'ya görev verdi.

STADYUM DOLDU

Çaykur Rizesporlu taraftarlarda karşılaşmaya ilgi gösterdi. Yeşil mavili yaklaşık 14 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izledi, tribünleri doldurdu.

PANKARTLA SAHAYA ÇIKTILAR

Çaykur Rizesporlu futbolcular sahaya ellerinde 'Bağımlı olma, özgür ol. Hayde parkalum' yazılı pankartla çıktı.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahe'yi ağırlayacak. 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.