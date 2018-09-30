    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Cocu: "Berbat bir durumdayız"

    Cocu: Berbat bir durumdayız
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Phillip Cocu, maçı ardından yaptığı açıklamada büyük hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 yenildi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, "Beklediğim gelişimi sahaya yansıtamadığımızı gördük. Daha iyi oyun ortaya koymalıydık. İyi futbol oynayabilirsiniz, kötü oynayabilirsiniz. İlk yarıda rakibimiz kazanmak için daha arzuluydu. 12 dakikalık süreçte maçı kaybettik. 3 golü peş peşe gördük. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. bir durumdayız. Oynamamız gereken futbol bu değil'' dedi.

    Hollandalı çalıştırıcı, basın mensuplarına soru almadan toplantıdan ayrıldı.

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