Phillip Cocudan Skrtel açıklaması

30 Eylül 2018, Pazar
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Phillip Cocu'dan Skrtel açıklaması
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte Cocu'nun açıklamaları:
"Beşiktaş maçı ilk yarısında gösterdiğimiz oyunu tekrar gösterebilmek istiyoruz. Önde bastığımızda takım halinde, geride kompakt olmamız gereken anlarda yine takım halinde oynayacağız. Bunu tüm maç boyunca yapabildiğimizi göstermeliyiz."
"Martin Skrtel iyi durumda. Umarım gelecek maç takımla olacaktır. Çok büyük sakatlık değil ama takımdan birkaç gün uzak kaldı. Çok değişiklik oldu takımda, aynı 11'le oynamak uyum açısından önem taşıyor. Birbirlerini anlamaları, birbirlerini tanımaları çok önemli."
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