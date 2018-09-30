    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'dan Skrtel açıklaması

    Phillip Cocudan Skrtel açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , - Fenerbahçe mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte Cocu'nun açıklamaları:

    " maçı ilk yarısında gösterdiğimiz oyunu tekrar gösterebilmek istiyoruz. Önde bastığımızda takım halinde, geride kompakt olmamız gereken anlarda yine takım halinde oynayacağız. Bunu tüm maç boyunca yapabildiğimizi göstermeliyiz."

    " iyi durumda. Umarım gelecek maç takımla olacaktır. Çok büyük sakatlık değil ama takımdan birkaç gün uzak kaldı. Çok değişiklik oldu takımda, aynı 11'le oynamak uyum açısından önem taşıyor. Birbirlerini anlamaları, birbirlerini tanımaları çok önemli."

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