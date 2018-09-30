    30 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçında VAR arızası

    Rizespor- Fenerbahçe maçında VAR arızası
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'in 7. haftasında oynana - maçında "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sisteminde arıza yaşandı.

    Ligde oynana - maçının ikinci yarısının son bölümlerinde VAR'da kısa süreli bir arıza meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika sistem giderken, arızanın giderilmesiyle mücadelenin geri kalanında VAR yeniden devreye girdi.
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