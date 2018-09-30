    30 Eylül 2018, Pazar

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    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Ç. Rizespor-F.Bahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve bir an önce toparlanmak isteyen , yeni teknik direktörü ile iyi bir başlangıç hedefleyen deplasmanına konuk oluyor.

    - maçı ile ligde 7. hafta heyecanı devam edecek. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabı aspor.com.tr'de...

    Büyük umutlarla başladığı sezonda geride kalan 6 haftada işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi. Sarı-Lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Hollandalı teknik adam 'nun ve talebelerinin artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Sarı Kanaryalar deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı istiyor. Fenerbahçe bundan sonra liderle arasındaki farkı kapatmak için mücadele verecek.

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    Çaykur Rizespor galibiyete hasret

    Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor geride kalan 6 haftada galibiyet alamadı. 3 maçından beraberlikle ayrılan takım, 3 maçtan ise sahadan mağlup ayrıldı ve ligde 3 puanla 17. sırada yer aldı. Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ancak yola devam etmeyen takım, geçen hafta Mehmet Ali Karaca yönetiminde ile berabere kaldı. Bu hafta ile anlaşan takım, Fenerbahçe maçına Buruk yönetiminde çıkacak.

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    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahe'yi ağırlayacak. 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

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