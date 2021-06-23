İsveç 3 - 2 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 E Grubu son maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaştı. Mücadeleye etkili başlayan İsveç, henüz 2. dakikada Forsberg ile öne geçti. 59'da yine Forsberg ile farkı ikiye çıkaran İsveç'e, Polonya'nın cevabı 61'de ve 84'te Lewandowski ile geldi. Maçın skorunu 90+4'te Claesson belirledi ve mücadele 3-2 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 E Grubu son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Maçtan önce lider konumunda bulunan İsveç, güçlü rakibi karşısında da hata yapmadı ve maçı 3-2 kazanarak, E grubunu lider olarak tamamladı.
İsveç'in golleri 2. dakika ve 59. dakikada Forsberg'den, 90+4'te Claesson'dan geldi. Polonya'nın gollerini ise, 61. dakikada ve 84. dakikada yıldız futbolcu Lewandowski kaydetti.
Grubun diğer maçında İspanya, Slovakya'yı 5-0 mağlup etti.
Son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle;
1- İSVEÇ: 7 PUAN
2- İSPANYA: 5 PUAN
3- SLOVAKYA: 3 PUAN
4- POLONYA: 1 PUAN
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