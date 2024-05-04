Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Heidenheim - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Heidenheim - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Mainz maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da beIN Sports MAX 1 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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