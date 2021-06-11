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Türkiye İtalya maçı CANLI

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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında 'mız, İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Türkiye - İtalya maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EURO 2020'nin açılış maçında 'mız, İtalya ile karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör , sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: , Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan,

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Milli takımın yedek kulübesinde ise , , , , , , , , İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

, ve ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

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TRİBÜNLERDE 16 BİN TARAFTAR

Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.

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İTALYA'DA VERATTI KADRODA YER ALMADI

İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.

İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.

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