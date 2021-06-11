Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Türkiye - İtalya maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

TRİBÜNLERDE 16 BİN TARAFTAR

Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.

İTALYA'DA VERATTI KADRODA YER ALMADI

İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.

İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.

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