11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: Hamit Altontop'tan Türkiye-İtalya maçı yorumu!

Altıntop'tan EURO 2020 yorumu!
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberi: 'nin açılış maçı olan Türkiye- maçı öncesinde  Yönetim Kurulu üyesi  açıklamalarda bulundu. Altıntop, "İlk önce açılış maçı olması,  olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var." dedi.

Türkiye ile 'nın karşı karşıya geleceği öncesi Yönetim Kurulu üyesi açıklamalarda bulundu. İtalya mücadelesini TRT Spor'a yorumlayan Altıntop, "Kendine inanan bir ekip istiyorum" dedi. İşte o açıklamalar...

Hamit Altıntop: İlk önce açılış maçı olması, olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var. Gerçekleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. İtalya takımına karşı oynayacağız. Çok teknik, taktik anlamda olgun, çok büyük bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşacağız. gibi Türkiye'de görev almış Türk futbolunu yakından tanıyan hocaları var. Eksilerimiz de var artılarımız da var. Mütevazı olmakta fayda var. Kararlı, istekli, arzulu ve keyif alan bir takım bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun iyi futbol, kararlı, özgüvenli, doğru pozisyon alan ve kendine inanan bir ekip istiyorum. İnşallah arkadaşlarımız bugün bunları yansıtacaktır.
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