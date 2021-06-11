11 Haziran 2021, Cuma
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Hamit Altıntop: İlk önce açılış maçı olması, Avrupa olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var. Gerçekleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. İtalya takımına karşı oynayacağız. Çok teknik, taktik anlamda olgun, çok büyük bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşacağız. Roberto Mancini gibi Türkiye'de görev almış Türk futbolunu yakından tanıyan hocaları var. Eksilerimiz de var artılarımız da var. Mütevazı olmakta fayda var. Kararlı, istekli, arzulu ve keyif alan bir takım bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun iyi futbol, kararlı, özgüvenli, doğru pozisyon alan ve kendine inanan bir ekip istiyorum. İnşallah arkadaşlarımız bugün bunları yansıtacaktır.
Son dakika EURO 2020 haberi: Hamit Altontop'tan Türkiye-İtalya maçı yorumu!
Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya maçı öncesinde TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Altıntop, "İlk önce açılış maçı olması, Avrupa olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var." dedi.
Türkiye ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği EURO 2020 açılış maçı öncesi TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. İtalya mücadelesini TRT Spor'a yorumlayan Altıntop, "Kendine inanan bir ekip istiyorum" dedi. İşte o açıklamalar...
Hamit Altıntop: İlk önce açılış maçı olması, Avrupa olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var. Gerçekleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. İtalya takımına karşı oynayacağız. Çok teknik, taktik anlamda olgun, çok büyük bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşacağız. Roberto Mancini gibi Türkiye'de görev almış Türk futbolunu yakından tanıyan hocaları var. Eksilerimiz de var artılarımız da var. Mütevazı olmakta fayda var. Kararlı, istekli, arzulu ve keyif alan bir takım bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun iyi futbol, kararlı, özgüvenli, doğru pozisyon alan ve kendine inanan bir ekip istiyorum. İnşallah arkadaşlarımız bugün bunları yansıtacaktır.
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