12 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Türkiye İtalya maçı CANLI

Türkiye İtalya maçı CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: 'mız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşıyor. A Grubu'nda mücadele eden Millilerimiz, açılış maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. EURO 2020'de oynanan Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye - İtalya maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EURO 2020'nin açılış maçında 'mız, İtalya ile karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen 'da teknik direktör , sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.


TÜRKİYE - İTALYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: , Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan,

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Milli takımın yedek kulübesinde ise , , , , , , , , , , Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

TRİBÜNLERDE 16 BİN TARAFTAR

Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.

İTALYA'DA VERATTI KADRODA YER ALMADI

İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.

İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Kötü başladık! Kötü başladık!
VAR inceledi 'devam' dedi! VAR inceledi 'devam' dedi!
Uğurcan'dan müthiş kurtarış! Havada asılı kaldı Uğurcan'dan müthiş kurtarış! Havada asılı kaldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör