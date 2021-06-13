EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. D Grubu'nun iki iddialı takımı, ilk maçlarını kazanarak gruptan çıkmak için büyük avantaj elde etmek istiyor. İngiltere - Hırvatistan maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. İngiltere - Hırvatistan maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

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