Son dakika EURO 2020 haberleri: Bakan Kasapoğlu Türkiye - İtalya maçı öncesi konuştu
Son dakika EURO 2020 haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020'de oynanacak Türkiye - İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Onlara inanıyoruz ve tüm kalbimiz onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "84 milyon tek yürek olduk. İnanıyorum ki onlar bugüne kadar bize en güzel mutluluğu yaşattılar. Asıl göstergenin mücadele olduğunu gösterdiler. Biz de onlara inanıyoruz ve tüm kalbimiz onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kalpten kalbe yol var. Burak, Hakan ve Ozan haricinde diğer oyuncularımız ilk kez EURO'ya katılacaklar. Ben milli takımımıza kalben başarılar diliyorum." dedi.
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