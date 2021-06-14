14 Haziran 2021, Pazartesi
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İspanya İsveç maçı CANLI
EURO 2020 E Grubu 1. hafta maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geliyor. Grubun favorilerinden İspanya, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan İsveç ise bu zorlu maçtan puan ya da puanlarla ayrılarak gruptan çıkma şansını arttırmanın peşinde. İspanya - İsveç maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E grubu ilk haftasında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşıyor. İspanya - İsveç maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan İspanya - İsveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İSPANYA - İSVEÇ İLK 11'LER
İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata.
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.
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