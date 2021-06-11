11 Haziran 2021, Cuma
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İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI;
Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarı bekliyoruz ama önemlisi, iyi bir imajla ülkeyi tanıtmak istiyoruz.
Tribünlerde Türk taraftarlarını görmek çok güzel. Bu turnuvanın hem bizim hem de diğer takımlar için iyi olmasını umuyorum.
Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye-İtalya maçı öncesinde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor" dedi.
A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI;
Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarı bekliyoruz ama önemlisi, iyi bir imajla ülkeyi tanıtmak istiyoruz.
Tribünlerde Türk taraftarlarını görmek çok güzel. Bu turnuvanın hem bizim hem de diğer takımlar için iyi olmasını umuyorum.
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