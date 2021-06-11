11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye-İtalya maçı öncesinde Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın 'nin açılış maçında ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Güneş, "Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

'ın 'nin açılış maçında ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI;

Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarı bekliyoruz ama önemlisi, iyi bir imajla ülkeyi tanıtmak istiyoruz.

Tribünlerde Türk taraftarlarını görmek çok güzel. Bu turnuvanın hem bizim hem de diğer takımlar için iyi olmasını umuyorum.
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