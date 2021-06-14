14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Takım'ımızın ile oynayacağı grubun ikinci maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Portekizli hakem düdük çalacak. Milliler grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olurken, Galler ise İsviçre ile berabere kaldı.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımız, A Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, İsviçre ile berabere kalan Galler ile kozlarını paylaşacak.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Kritik müsabakada Portekizli hakem düdük çalacak.
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