14 Haziran 2021, Pazartesi
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Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Kritik müsabakada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Takım'ımızın Galler ile oynayacağı grubun ikinci maçının hakemi belli oldu. Mücadelede Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Milliler grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olurken, Galler ise İsviçre ile berabere kaldı.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımız, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, İsviçre ile berabere kalan Galler ile kozlarını paylaşacak.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Kritik müsabakada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
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