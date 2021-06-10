İtalya'dan skandal karar! EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmayacak
Son dakika spor haberleri... EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İtalya skandal bir karar geldi. 11 Haziran'da oynanacak karşılaşmaya Schengen bölgesi dışından gelenler alınmayacak. Bu kararın, Türk taraftarları engellemek amaçlı olduğu ifade ediliyor.
EURO 2020'ye sayılı günler kala İtalya'dan skandal bir karar geldi. Açılış maçında A Milli Takım'ımızla karşılaşacak İtalyanlar, Türkiye'den gelecek taraftarları ülkeye kabul etmeme kararı aldı.
La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya, yalnızca Schengen bölgesinden gelecek kişilere izin verecek. Türkiye'den bu maç için bileti olan taraftarların bile ülkeye alınmayacağı ifade edildi. Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı ancak diplomatik altyapısının da olabileceği iddia ediliyor.
ALMANYA DA BENZER BİR UYGULAMA YAPMIŞTI
THY EuroLeague finalinde Barcelona'yı deviren Anadolu Efes de geçtiğimiz haftalarda aynı sorunla karşı karşıya gelmişti. Pandemi tedbirlerini öne süren Almanya, sporcuların ailelerine ve Türk basın mensuplarına vize vermemişti. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oğlumu gizli bir şekilde maça soktum. Amerika'daki 22 yaşındaki iki kızım için vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" ifadelerini kullanıp pandeminin bahane edilerek kararın siyasi olduğunu savunmuştu.
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