10 Haziran 2021, Perşembe

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İtalya'dan skandal karar! EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmayacak

İtalya'dan skandal karar! Türk taraftar alınmayacak
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika spor haberleri... 'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İtalya skandal bir karar geldi. 11 Haziran'da oynanacak karşılaşmaya Schengen bölgesi dışından gelenler alınmayacak. Bu kararın, Türk taraftarları engellemek amaçlı olduğu ifade ediliyor.

'ye sayılı günler kala İtalya'dan skandal bir karar geldi. Açılış maçında A Milli Takım'ımızla karşılaşacak İtalyanlar, Türkiye'den gelecek taraftarları ülkeye kabul etmeme kararı aldı.

La Repubblica'da yer alan habere göre İtalya, yalnızca Schengen bölgesinden gelecek kişilere izin verecek. Türkiye'den bu maç için bileti olan taraftarların bile ülkeye alınmayacağı ifade edildi. Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı ancak diplomatik altyapısının da olabileceği iddia ediliyor.

ALMANYA DA BENZER BİR UYGULAMA YAPMIŞTI

finalinde 'yı deviren de geçtiğimiz haftalarda aynı sorunla karşı karşıya gelmişti. Pandemi tedbirlerini öne süren Almanya, sporcuların ailelerine ve Türk basın mensuplarına vize vermemişti. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü , "Oğlumu gizli bir şekilde maça soktum. Amerika'daki 22 yaşındaki iki kızım için vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" ifadelerini kullanıp pandeminin bahane edilerek kararın siyasi olduğunu savunmuştu.

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