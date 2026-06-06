Barcelona'ya Victor Osimhen'in transferi önerildi! Kesin karar verildi

İspanyol basınından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı santrfor, aracılar vasıtasıyla Barcelona'ya teklif edildi. Katalan ekibi ise Nijeryalı yıldız için son kararını kesin olarak verdi. İşte detaylar...