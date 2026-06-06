Barcelona'ya Victor Osimhen'in transferi önerildi! Kesin karar verildi
İspanyol basınından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı santrfor, aracılar vasıtasıyla Barcelona'ya teklif edildi. Katalan ekibi ise Nijeryalı yıldız için son kararını kesin olarak verdi. İşte detaylar...
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi herkes tarafından bilinirken, sürpriz bir teklif kulübün gündemine geldi.
Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, üçüncü kişiler aracılığıyla Katalan devine önerildiği ortaya çıktı.
SEÇENEK OLARAK GÖRÜLMÜYOR
İspanyol basını Sport'tan Carlos Monfort'un özel haberine göre, Barcelona yönetimi Osimhen'in kalitesinin farkında olsa da yıldız futbolcunun transferini şu aşamada öncelikli bir seçenek olarak değerlendirmiyor.
Kulübün sportif direktörü Deco'nun aylardır üzerinde çalıştığı transfer planında ilk sırada Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez yer alıyor.
Barcelona yönetimi, transfer döneminde birçok üst düzey oyuncunun kulübe önerildiğini ancak belirlenen yol haritasından sapmayı düşünmediklerini vurguluyor.
Teknik direktör Hansi Flick'in raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Deco'nun, öncelikli hedef olarak Julian Alvarez transferini sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.
'LİSTENİN ÜST SIRALARINDA BİLE' DEĞİL
Bu nedenle Osimhen'in önerilmesi, kulübün mevcut stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmış değil. Katalan kulübünde, yalnızca Alvarez transferinin tamamen çıkmaza girmesi halinde alternatif isimlerin değerlendirilebileceği ifade edilirken, Osimhen seçeneğinin şu an için 'listenin üst sıralarında bile' yer almadığı kaydedildi.
İŞTE O HABER:
"Victor Osimhen, gözü sadece Julian'da olan Barça'ya teklif edildi"
"Osimhen'in adı aracılar aracılığıyla Barça yönetiminin gündemine geldi, ancak kulübün planlarında hiç yer almıyor; kulüp, Julian Alvarez'e olan inancını sürdürüyor"