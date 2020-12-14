14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti!

Fransa'yı sarsan haber! O teknik adam hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'nın önde gelen basın organlarından Lequipe'de yer alan habere göre, 'te bir hastanede ameliyat olmasının ardından evine taburcu olan dünyaca ünlü çalıştırıcı , hayatını kaybetti.

'nın önde gelen gazetelerinden Lequipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, 'teki bir hastanede Aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. 'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız adamı oldu.

Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.

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