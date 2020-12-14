Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti!
Fransa'nın önde gelen basın organlarından Lequipe'de yer alan habere göre, Paris'te bir hastanede ameliyat olmasının ardından evine taburcu olan dünyaca ünlü çalıştırıcı Gerard Houllier, hayatını kaybetti.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Lequipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, Paris'teki bir hastanede Aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Gerard Houllier'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.
Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız futbol adamı oldu.
Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.
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