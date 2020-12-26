26 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal 7 hafta sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında evinde 'yi Lacazette, Xhaka ve Saka'nın golleri ile 3-1 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puan aldı.

'in 15. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup ederek 7 hafta sonra galip geldi.
Arsenal'ın gollerini; Lacazette, Xhaka ve Saka kaydetti.
Chelsea'nin golü ise Abraham'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 17 yükseltirken, Chelsea 25 puanda kaldı.
Leicester City 2-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester United 1 puana razı oldu Manchester United 1 puana razı oldu
Arteta ligde kalma hesapları yapıyor Arteta ligde kalma hesapları yapıyor
Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör