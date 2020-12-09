Cenk Tosun Türkiye'ye dönecek mi? Resmen açıkladı

A Milli Futbol Takımı ve Everton'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan golcü oyuncu, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Türkiye'ye dönmek istiyorum ama şu an değil. İngiltere'deki misyonumu tamamlamadım, ilk hedefim Avrupa'da kalmak" yanıtını verdi.

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