Moussa Sow: Demba Ba tarafından gösterilen tepki beni de mutlu etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sonrası tepkiler gelmeye devam ederken, A Spor'da yayınlanan Gün Ortası proramına özel açıklamalarda bulunan Moussa Sow, "Demba Ba tarafından gösterilen tepki beni de mutlu etti" dedi.

ABONE OL