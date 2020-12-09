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Moussa Sow: Demba Ba tarafından gösterilen tepki beni de mutlu etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sonrası tepkiler gelmeye devam ederken, A Spor'da yayınlanan Gün Ortası proramına özel açıklamalarda bulunan Moussa Sow, "Demba Ba tarafından gösterilen tepki beni de mutlu etti" dedi.
09.12.2020
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