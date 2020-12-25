25 Aralık 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de 4 kişinin corona virüsü testi pozitif

Manchester City'de 4 kişinin testi pozitif
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

ekiplerinden 'de 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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