Manchester City'de 4 kişinin corona virüsü testi pozitif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

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