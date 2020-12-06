Serie A'nın 10. haftasında Inter, sahasında Bologna'yı Hakimi (2) ve Lukaku'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter ile Bologna, San Siro'da karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibini 16. dakikada Romelu Lukaku ve 45 ile 70. dakikalarda Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 67. dakikada Emanuel Vignato'dan geldi.

Inter bu sonuçla puanını 21'e yükselterek lider Milan'ı takibini sürdürdü. Bologna ise 12 puanla 10. sırada kaldı.

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