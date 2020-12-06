06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 3-1 Bologna (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Serie A'nın 10. haftasında Inter, sahasında Bologna'yı Hakimi (2) ve Lukaku'nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nin (Serie A) 10. haftasında Inter ile Bologna, San Siro'da karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibini 16. dakikada ve 45 ile 70. dakikalarda Achraf Hakimi'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golü ise 67. dakikada Emanuel Vignato'dan geldi.

Inter bu sonuçla puanını 21'e yükselterek lider Milan'ı takibini sürdürdü. Bologna ise 12 puanla 10. sırada kaldı.

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