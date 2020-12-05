05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid Sevilla'yı tek golle devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 12. haftasında , deplasmanda Sevilla'yı 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'nin () 12. haftasında Sevilla ile , Ramón Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 55. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Sevilla ise 16 puanla 5. sırada kaldı.

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