Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg sahasında Borussia Mönchengladbach konuk etti. İki takımın da karşılıklı golleri ile mücadele 2-2 sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.

Freiburg'un gollerini; Lienhart ve Grifo kaydetti.

Konuk takım Mönchengladbach'ın golleri ise Embolo ve Plea'dan geldi.

MAÇIN GOLLERİ

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