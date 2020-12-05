05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 2-2 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Golleri izleyin...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 10. haftasında sahasında konuk etti. İki takımın da karşılıklı golleri ile mücadele 2-2 sona erdi.

'nın 10. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı.
Freiburg'un gollerini; Lienhart ve Grifo kaydetti.
Konuk takım Mönchengladbach'ın golleri ise Embolo ve Plea'dan geldi.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Freiburg 0-1 B. M'Gladbach

GOL | Freiburg 1-1 B. M'Gladbach
GOL | Freiburg 2-1 Borussia Mönchengladbach
GOL | Freiburg 2-2 Borussia Mönchengladbach

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