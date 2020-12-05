05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 1-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United geriden geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 10. haftasında Manchester United deplasmanda 'i 3-1 mağlup etti. Kırmızı şeytanların gollerini; 65'te Pogba, 68'de Greenwood ve 78'de Rashford kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise Soucek'ten geldi.

'in 10. haftasında ve Manchester United, 'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Manchester United, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda West Ham United'ın konuğu oldu. Kırmızı şeytanlar karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi West Ham United adına golü 38'de Soucek kaydederken, Manchester United 65'te Pogba, 68'de Greenwood ve 78'de Rashford ile skor buldu.

Bu sonuçla Manhcester United, 19 puanla 4 sırada kendine yer bulurken West Ham United 17 puanla 7. sırada yer aldı.

Machester United gelecek hafta 'i evinde konuk edecek. West Ham ise Leeds United'a konuk olacak.

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