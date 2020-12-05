05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3-3 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya'da haftanın maçında gol düellosu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'da 10. haftada  sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

'da 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Günün en önemli karşılaşmasında sahasında Leipzig'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih'in golleri Jamal Musiala ve 'den (2) geldi. Leipzig'in gollerini ise Christopher Nkunku, Justin Kluivert ve Emil Forsberg kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 23'e çıkardı, Leipzig ise 21 puan oldu ve aradaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.

SÖRLOTH SONRADAN GİRDİ

'dan Leipzig'e transfer olan ve hafta içinde oynanan maçında ilk golünü atan Sörloth karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

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