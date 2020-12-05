Bayern Münih 3-3 Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'da 10. haftada Bayern Münih sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Günün en önemli karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Leipzig'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Bayern Münih'in golleri Jamal Musiala ve Thomas Müller'den (2) geldi. Leipzig'in gollerini ise Christopher Nkunku, Justin Kluivert ve Emil Forsberg kaydetti.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 23'e çıkardı, Leipzig ise 21 puan oldu ve aradaki 2 puanlık farkı korumayı başardı.
SÖRLOTH SONRADAN GİRDİ
Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve hafta içinde oynanan Başakşehir maçında ilk golünü atan Sörloth karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları