Bundesliga'nın 9. haftasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 4-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Borussia-park'ta kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Florian Neuhaus, 26. dakikada Oscar Wendt, 52. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Hannes Wolf'un attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 20. dakikada Benito Raman'dan geldi.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Schalke 04 giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

M'Gladbach bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 7. sırada yer alırken, Schalke 3 puanla son sırada kaldı.

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