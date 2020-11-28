28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 4-1 Schalke 04 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ozan'lı Schalke deplasmanda kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. haftasında milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği 04, deplasmanda 'a 4-1 mağlup olarak galibiyet hasretine son veremedi.

'nin (Bundesliga) 9. haftasında ile 04, Borussia-park'ta kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 15. dakikada Florian Neuhaus, 26. dakikada Oscar Wendt, 52. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Hannes Wolf'un attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise 20. dakikada Benito Raman'dan geldi.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Schalke 04 giyen milli futbolcumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

M'Gladbach bu sonuçla puanını 15'e yükselterek 7. sırada yer alırken, Schalke 3 puanla son sırada kaldı.

Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Stuttgart 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Borussia Dortmund 1-2 FC Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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