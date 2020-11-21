İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa ile Brighton karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Brighton kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Brighton maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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