28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. haftasında , deplasmanda 'ı Coman, Lewandowski ve Costa'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'nin 9. haftasında ile , Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 38. dakikada Kingley Coman, 45+1. dakikada ve 87. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Stuttgart ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Borussia Dortmund 1-2 FC Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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