Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı Coman, Lewandowski ve Costa'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında Stuttgart ile Bayern Münih, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 38. dakikada Kingley Coman, 45+1. dakikada Robert Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Stuttgart ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

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