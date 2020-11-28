28 Kasım 2020, Cumartesi
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Stuttgart 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı Coman, Lewandowski ve Costa'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında Stuttgart ile Bayern Münih, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 38. dakikada Kingley Coman, 45+1. dakikada Robert Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Stuttgart ise 11 puanla 10. sırada kaldı.
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