Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham ile Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Tottenham ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester City maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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