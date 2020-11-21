21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham ile Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Tottenham - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester City maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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