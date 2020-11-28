28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 3-3 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Max Kruse maça damga vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Bundesliga'nın 9. haftasında Union , Eintracht Frankfurt'u evinde ağırladı. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Eski Fenerbahçeli 2 gol kaydetti.

Bundesliga'nın 9. haftasında Union , Alte Forsterei Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Maçın golleri Eintracht Frankfurt adına 27' ve 37'de Andre Silva, 79'da Bas Dost'tan geldi. Union Berlin'in golleriyse 2' Andrich, 6' ve 82'de 'den geldi.

Bu sonuçla Union Berlin, 16 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Eintracht Frankfurt ise 12 puanla 9. sırada yer aldı.

Union Berlin, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

KRUSE HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, şimdiye kadar Bundesliga'da 9 maça çıkarken 6 gol 5 asist üretti.

RB Leipzig 2-1 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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